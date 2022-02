Diogo Jota abriu a 'contagem' para os 'reds' já na segunda parte, com um golo de cabeça aos 53 minutos, a cruzamento de Alexander-Arnold, e aos 58 foi Minamino a dilatar a vantagem, já com Luís Díaz em campo e a passe do colombiano.

O terceiro golo da equipa de Juergen Klopp foi apontado aos 76 minutos por Harvey Elliot, no regresso do jogador aos relvados, depois da grave lesão, uma luxação no tornozelo, sofrida há cinco meses.

O Cardiff, 20.º classificado do 'Championship', o segundo escalão, ainda reduziu aos 80 minutos, por Colwill.

O Liverpool junta-se nos oitavos de final da Taça a outros emblemas da 'Premier', entre os quais o Chelsea, Tottenham, Manchester City ou Everton, enquanto o Manchester United ficou pelo caminho, eliminado pelo Middlesbrough.

Ainda hoje os 16 avos de final ficam concluídos com os jogos Nottingham Forest-Leicester e Bournemouth-Boreham Wood.

