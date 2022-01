À semelhança do que aconteceu antes do Natal e do Ano Novo, estes quatro postos de testagem voltam a funcionar com horário alargado à sexta-feira e ao sábado das 20:00 às 02:00, permitindo responder às pessoas que precisam de apresentar teste negativo à covid-19 para entrar nos bares e discotecas.

Os bares e discotecas voltam a abrir hoje à noite, após novo encerramento de três semanas devido à covid-19, com os clientes sem dose de reforço da vacina a terem de apresentar teste negativo para entrar.

Além da testagem no período noturno à sexta-feira e ao sábado, o posto do Cais do Sodré funciona de segunda a quinta-feira, das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 22:00 e os postos do Largo de Santos, da Praça Luís de Camões e do Príncipe Real estão também abertos de segunda a quinta-feira, mas apenas no horário das 18:00 às 22:00.

Segundo informação da Câmara de Lisboa, o município tem também postos móveis de testagem à covid-19 localizados em Belém (Praça Afonso de Albuquerque), Campo Pequeno, Martim Moniz, Parque das Nações (Gare do Oriente), Quinta das Conchas (abriu hoje) e Restauradores. Todos estes postos funcionam de segunda-feira a sábado, das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00, segundo informação da Câmara de Lisboa.

Em declarações à agência Lusa, a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins, disse que na próxima semana o horário destes postos de testagem "é exatamente igual".

O que mudará na próxima semana tem a ver com a testagem nos mercados, que se realiza à terça-feira, das 09:00 às 13:00, estando previsto que "em vez de ser nos mercados de Alvalade, de Arroios e 31 de Janeiro, será nos mercados da Ajuda, de Benfica, de Campo de Ourique e da Ribeira", indicou Margarida Castro Martins.

Nestes postos disponibilizados pela Câmara de Lisboa, em parceria com o Ministério da Saúde, a Unilabs e a Associação Nacional de Farmácias, "a testagem é gratuita, para residentes e não residentes", sendo possível cada pessoa fazer um teste a cada três dias.

De acordo com o Plano Municipal de Testagem, a Câmara de Lisboa continua a comparticipar a testagem na rede de farmácias aderentes, "depois de cada utente ter esgotado o número de testes comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde".

A covid-19 provocou 5.519.380 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.237 pessoas e foram contabilizados 1.814.567 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.

SSM (MP) // VAM

Lusa/Fim