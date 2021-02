De acordo com um comunicado do Gabinete de Desenvolvimento de Infraestruturas (GDI), a linha deverá estar operacional dentro de quatro anos e a construção terá início em breve.

A linha de 2,2 quilómetros de Hengqin vai incluir um túnel de 900 metros, um viaduto, um túnel subaquático e duas estações, uma na ponte Flor de Lótus, no Cotai (faixa de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane), e outra na nova fronteira de Hengqin em Zhuhai.

O GDI referiu, no mesmo comunicado divulgado na sexta-feira, que esta linha pretende melhorar a ligação de transporte urbano e ferroviário entre Macau e as cidades da China continental, acelerar a interligação de infraestruturas, facilitar as passagens transfronteiriças, para que Macau possa, através da ligação de metro ligeiro, ficar no perímetro de uma hora de distância na área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Também na sexta-feira, a Direção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água anunciou a inauguração do itinerário marítimo entre a Taipa e Jiuzhou Gang em Zhuhai em 01 de março, com dez viagens de ida e de volta diárias entre os dois portos.

A exploração deste itinerário marítimo foi apresentado pela Agência de Transporte de Passageiros Yuet Tung, Limitada.

