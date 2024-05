"A linha Amarela (Rato-Odivelas) reabriu às 10:02 na sua totalidade. Vamos agora tentar repor a circulação na linha Verde por troços", indicou Helena Taborda.

A circulação de comboios nas linhas Amarela e Verde estava interrompida desde as 07:48 devido a uma avaria no sistema de sinalização, que obrigou à saída dos passageiros pela via na estação de Alvalade, não se verificando quaisquer danos pessoais, explicou o Metropolitano de Lisboa.

A Linha Verde - entre Telheiras e o Cais do Sodré - continua interrompida.

