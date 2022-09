No vídeo transmitido na televisão estatal, Khamenei, de 83 anos, é visto de pé e a rezar numa cerimónia religiosa hoje em Teerão.

Funcionários iranianos também divulgaram várias fotografias do líder em pé diante dos estudantes na cerimónia do festival de Arbain, um importante feriado iraniano.

Os meios de comunicação estatais do país, como as agências IRNA e Mehr, publicaram imagens e notícias do encontro, sem mencionarem o estado de saúde do líder supremo do Irão.

Esta foi a sua primeira aparição pública após rumores surgidos na semana passada de que estava doente e que teve de cancelar vários eventos, nomeadamente uma reunião com a Assembleia de Peritos, que decide sobre a sua substituição.

O New York Times, na sexta-feira, noticiou que Khamenei estava gravemente doente e tinha sido submetido a uma cirurgia devido a problemas intestinais.

"O ayatollah estava em estado crítico na semana passada, mas melhorou", disse ao jornal uma fonte anónima, acrescentando que "os seus médicos estão preocupados, porque ele está tão fraco que nem sequer se consegue sentar na cama".

As autoridades iranianas não divulgam habitualmente informações sobre a saúde do ayatollah.

Em 2014, foi noticiado que tinha sido submetido a uma cirurgia à próstata.

Khamenei é a mais alta autoridade política no Irão desde que assumiu o cargo de líder supremo em 04 de junho de 1989, após a morte de Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica.

