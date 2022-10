"Espero pouco" da proposta do OE2023, disse o líder social-democrata, questionado pelos jornalistas, na vila alentejana de Monsaraz, no concelho de Reguengos de Monsaraz (Évora), à margem da reunião da comissão permanente do PSD.

Segundo o Ministério das Finanças, estava previsto que o OE 2023 fosse entregue na Assembleia da República pelas 13:00 de hoje, seguindo-se, de tarde, uma conferência de imprensa de apresentação.

Sobre esta conferência de imprensa, Luís Montenegro, que iniciou hoje em Évora o seu roteiro "Sentir Portugal" por Évora, que o vai levar, durante a semana, aos 14 concelhos do distrito, anteviu que será "uma bela apresentação do Governo".

"Teremos belos quadros, teremos um belo 'powerpoint', teremos um belo conjunto de intenções, que, aliás, também é aquilo que ontem [domingo] já o senhor primeiro-ministro fez a propósito deste acordo" de concertação social, afirmou.

Mas, continuou, "depois, não vamos ter resultados" e "não vamos a concretização desses resultados".

"Portanto, vamos ter a 'fruta da época'. Uma bela conferência de imprensa, anúncios, com certeza, mais os portugueses com uma perda de poder de compra, o país a pagar impostos como nunca pagou, o excesso de carga fiscal a não ter retorno do ponto de vista das políticas sociais que possa gerar mais justiça social".

RRL // SF

Lusa/Fim