"Estou chocado com a tentativa de assassinato do ex-presidente Trump. Desejo-lhe uma rápida recuperação", afirmou na rede social no X, acrescentando que a "violência política" não pode ser permitida nas democracias.

Stoltenberg terminou a publicação dizendo que os aliados da NATO estão unidos na defesa da liberdade e dos valores comuns.

Donald Trump foi atingido a tiro numa orelha durante um comício na cidade de Butler (Pensilvânia, EUA), no sábado à noite.

Duas pessoas morreram, incluindo o alegado agressor, que foi abatido pelos serviços de segurança, e outras duas ficaram feridas.

O FBI identificou o atirador como Thomas Mathiew Crooks, de 20 anos.

