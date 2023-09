"Não temos uma resistência de princípio a este conjunto de medidas, mas queremos saber quanto e quem paga. E exigimos que o Governo esclareça este ponto", afirmou Rui Rocha, questionado pelos jornalistas, no Funchal, onde está a participar no último dia de campanha eleitoral para as legislativas regionais de domingo.

O líder da IL considerou que "esconder qual é o encargo que as medidas trazem e quem vai pagar" não é "forma de governar o país", reforçando que o partido fará "uma avaliação mais profunda" daquilo que foi anunciado na quinta-feira quando estas questões forem esclarecidas.

O Conselho de Ministros aprovou na quinta-feira medidas sobre o crédito à habitação para ajudar as famílias a mitigar o impacto da subida das taxas de juro, entre elas, uma medida que garante que a taxa de juro não ultrapassa 70% do indexante (Euribor) e outra que alarga de 720 para 800 euros o apoio à bonificação dos juros do crédito à habitação.

O Governo mantém ainda a suspensão da comissão por reembolso antecipado do empréstimo da casa, até ao final de 2024.

TFS (JGA/SR) // PC

Lusa/Fim