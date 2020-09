A marcha, com partida às 10:00, saiu à hora marcada do largo da Mutamba, com os manifestantes a envergarem 't-shirts' brancas com a palavra "Basta!" e a cumprirem um rigoroso distanciamento social.

"Queremos justiça" apelaram os cerca de 200 lesados durante o curto trajeto que os levou até à marginal de Luanda, concentrando-se em frente à sede do Banco Nacional de Angola.