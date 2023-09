"Le règne animal", que é exibido em estreia nacional no cinema São Jorge, a segunda longa-metragem do realizador francês, esteve este ano no festival de cinema de Cannes e a narrativa segue um pai e um filho "numa França assombrada por um vírus implacável que transforma humanos em animais", refere a organização.

A 17.ª edição do MOTELX estende-se até ao dia 18 de setembro e o programa conta com uma retrospetiva integral dedicada ao realizador canadiano Brandon Cronenberg, que estará em Lisboa para mostrar o filme "InfinityPool" e para uma 'masterclasse'.

Destaque ainda para a estreia de "A Semente do Mal", filme de terror de Gabriel Abrantes, protagonizado por Carloto Cotta, Alba Baptista e Brigette Lundy-Paine. É a primeira longa-metragem de ficção assinada apenas por Gabriel Abrantes, depois de ter correalizado "Diamantino" (2018) com o norte-americano Daniel Schmidt.

O MOTELX vai ainda passar em revista os 50 anos de "O Exorcista", de William Friedkin, com exibição em cópia restaurada.

"A comemoração dos 50 anos do maior clássico de terror de sempre transformou-se, infelizmente, numa sessão de homenagem" ao realizador que morreu em agosto passado, refere a direção do festival.

A programação de longas-metragens conta ainda, por exemplo, com "Run Rabbit Run", de Daina Reid, protagonizado por Sarah Snook, "Propriedade", do realizador brasileiro Daniel Bandeira, "You won't be alone", de Goran Stolevski, com Nomi Rapace e Carloto Cotta, e "Lovely, Dark and Deep", de Teresa Sutherland, rodado em Portugal.

Este ano, o festival vai atribui um novo prémio, dedicado a argumentos de longas-metragens portuguesas ainda não produzidas, numa colaboração com o GUIÕES - Festival do Roteiro e da Língua Portuguesa, que se estenderá ainda a uma programação paralela, com sessões de 'pitching' e debates.

Toda a programação pode ser consultada em www.motelx.org.

