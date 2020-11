Lar Sousa Freire em Lousada com 41 utentes e 15 funcionários infetados

Quarenta e um utentes e 15 funcionários do Lar Sousa Freire da Misericórdia de Lousada, distrito do Porto, testaram positivo para o novo coronavírus, revelou hoje a instituição, que ativou o "nível máximo do plano de contingência".