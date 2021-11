"La scortecata" é uma adaptação de Emma Dante do livro "Lo cunto de li cunti", do soldado e escritor italiano ao serviço da República de Veneza Giambattista Basile (1566-1632), que se inspirou nos contos populares para criar um mundo a partir do uso do dialeto napolitano, dos provérbios populares e do calão.

A ação central do espetáculo gira em torno da história de um rei que se apaixona pela voz de uma mulher velha, que vive com a irmã numa cabana, refere uma nota do CCB sobre a peça.

Iludido pelo dedo que lhe é mostrado através do buraco de uma fechadura, o rei convida a mulher para dormir com ele. Consumado o ato e apercebendo-se de que tinha sido enganado, o rei atira a velha pela janela, ficando esta suspensa numa árvore.

É então que surge uma fada que transforma a velha numa bela mulher com quem o rei acaba por casar.

A interpretar "La scortecata", espetáculo falado em italiano com legendas em português, estão Carmine Maringola e Salvatore D'Onofrio.

A cenografia e figurinos são também de Emma Dante, enquanto as luzes são de Cristian Zucaro.

A peça, que tem o apoio do Instituto Italiano di Cultura, terá quatro récitas no Pequeno Auditório do CCB, com sessões às 21:00, nos dias 18, 19 e 20, e, no dia 21, às 16:00.

Dias 24 e 25 de novembro terá duas representações no Teatro Carlos Alberto, no Porto, ambas às 19:00.

O filme "Le sorelle Macaluso" ("As irmãs Macaluso", numa tradução livre), a exibir na quarta-feira, no Cinema S. Jorge, no encerramento da Festa do Cinema Italiano, é o mais recente trabalho cinematográfico da atriz, dramaturga, encenadora e realizadora italiana Emma Dante.

Baseado na peça homónima que Emma Dante escreveu em 2014, "Le sorelle Macaluso" estreou-se na edição de 2020 do Festival de Cinema de Veneza.

CP // TDI

Lusa/fim