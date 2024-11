"O aviso foi enviado automaticamente 30 minutos antes do lançamento", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pelas agências noticiosas russas, acrescentando que Moscovo mantém uma "comunicação constante" com os Estados Unidos sobre a questão das armas nucleares.

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou hoje que as suas forças atacaram a Ucrânia com um novo míssil balístico hipersónico de médio alcance, sem carga nuclear, num ataque à cidade de Dnipro.

Em Washington, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, acusou a Rússia de estar "a provocar a escalada" na Ucrânia, ao mesmo tempo que Moscovo responsabiliza Washington pelo agravamento do conflito por permitir que o exército ucraniano usem mísseis norte-americanos em ataques contra território russo.

