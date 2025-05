A Força Aérea ucraniana afirmou hoje que 55 'drones' Shahed (fabrico iraniano), lançados pela Rússia, foram abatidos no leste, norte, sul e centro da Ucrânia.

Trinta 'drones' não armados - réplicas dos 'drones' de ataque que os russos utilizam para confundir as defesas - foram abatidos sem causar consequências.

Durante o ataque, os 'drones' russos causaram danos nas regiões de Odessa e Mikolaiv, no sul da Ucrânia, em Donetsk, no leste da Ucrânia, e em Jitomir, no centro da Ucrânia.

Os líderes da França, Reino Unido, Alemanha e Polónia exigiram no sábado, alinhados com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que a Rússia declare a partir de segunda-feira um cessar-fogo incondicional de 30 dias.

Os líderes que se deslocaram a Kiev ameaçaram o presidente russo com sanções caso não venha a acolher a proposta, acrescentando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiava a posição.

O Presidente russo propôs, no domingo, que as duas partes estabelecessem contactos diretos na Turquia, na próxima quinta-feira, para negociar sem declarar previamente um cessar-fogo.

Zelenski insistiu mais tarde na necessidade de uma trégua e disse que vai esperar por Putin pessoalmente na Turquia na quinta-feira.

PSP // SB

Lusa/Fim