"É interessante como 'a qualquer hora, em qualquer lugar' se torna um momento específico, um espaço seguro específico. Estarei lá no dia 10 de setembro, como combinado. Espero ver-vos lá", escreveu Kamala Harris, numa referência a uma publicação de Trump, na qual afirmava ter acordado com a cadeia de televisão Fox News a realização de um debate com Harris a 04 de setembro "com regras semelhantes" ao anterior frente a frente com o Presidente, Joe Biden.

Perante esta resposta, o ex-Presidente acusou a rival na campanha para as presidenciais de "não ter capacidade mental para fazer um verdadeiro debate" por ter "medo de o fazer porque não há forma de justificar" a posição sobre questões como a migração, a corrupção ou a inflação no país.

"Vê-la-ei a 04 de setembro ou não a verei de todo", avisou Trump numa publicação na rede social do magnata, Truth Social, na qual descreveu a democrata como "a pior vice-Presidente da história" do país.

Biden anunciou, a 22 de julho, a renúncia à reeleição, pondo fim a semanas de pressões e dúvidas sobre a capacidade para derrotar Trump, na sequência do desempenho errático no debate televisivo entre os dois políticos.

Kamala Harris apresentou-se então como candidata do Partido Democrata, numa reviravolta na campanha eleitoral que virou algumas das sondagens a favor da vice-Presidente, bem como as estimativas de voto em alguns dos estados fundamentais para chegar à Casa Branca.

EJ // JMC

Lusa/Fim