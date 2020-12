"O caso é adiado provisoriamente para 23 de fevereiro de 2021 para a resolução das questões pendentes sobre os procedimentos de preparação do julgamento", disse a juíza Nompumelelo Radebe.

A juíza explicou que a audição do tribunal nessa data visa 'certificar' o início do julgamento do ex-chefe de Estado sul-africano, de acordo com "as diretivas estabelecidas pelo juíz presidente em 7 de novembro de 2018".