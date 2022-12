O Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA), promotor da marcha, sofreu pelo menos dois assaltos, nos quais foram furtados computadores da sua sede.

A marcha tem início às 10:00 locais (09:00 em Lisboa), com partida da zona do Cine Atlântico, passando pelo Largo da Independência, Unidade Operativa, culminando na Rua da Liberdade, na Vila Alice.

O secretário-geral do SJA, Teixeira Cândido, ao anunciar a marcha considerou que os jornalistas angolanos estão a ser atacados.

"Para o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, a situação provavelmente seria episódica, seria eventualmente uma situação de menos importância não fosse o facto de, em março deste ano, outros jornalistas terem sido assaltados nas mesmas circunstâncias e das suas residências terem levado computadores", afirmou.

Teixeira Cândido frisou que além do sindicato, viram as suas residências assaltadas outros jornalistas, nomeadamente o diretor do Jornal Expansão e a delegada da agência Lusa em Angola, ambos com os computadores furtados.

"Para nós não há outra leitura, são vários colegas a sofrerem o mesmo assalto e entendo que sim, estamos a ser atacados. Continuo a manter a fé nos meus colegas que trabalham no sindicato, até que o serviço de investigação nos diga o contrário", salientou.

