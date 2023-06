Em declarações no aeroporto internacional Osvaldo Vieira de Bissau, Baldé, de 19 anos, chegou acompanhado da sua mãe, da República Dominicana, tendo sido recebido por dezenas de pessoas convocadas pela federação guineense de futebol.

O vice-presidente da federação guineense, Mamasaliu Baldé, disse que a receção "é a demonstração do calor humano" para com um jogador, filho de um cidadão do país.

Várias pessoas tiraram fotografias com o jogador que visita a Guiné-Bissau pela primeira vez e que à sua chegada recebeu uma bandeira do país.

Alejandro Baldé disse que não era capaz de se expressar em português e em crioulo, mas enfatizou ser "um apreciador de caldo da mancarra [amendoim]" -- um prato de comida tradicional guineense.

Baldé afirmou que conhece aquela comida a partir do contacto que mantém com Ansu Fati, outro jogador do Barcelona, também filho de pais guineenses.

Anunciou estar com curiosidade para conhecer a Guiné-Bissau e os familiares, mas também que tem "coisas para oferecer às crianças" do país.

"Vim conhecer os meus familiares e tomar contacto com o país", declarou Alejandro Baldé.

A federação guineense, pelo vice-presidente Mamasaliu Baldé, adiantou que a instituição irá homenagear Alejandro Baldé antes do seu regresso à Espanha.

Questionado sobre se acompanha a seleção de futebol da Guiné-Bissau, Baldé, internacional pela Espanha, disse que sim, "sempre que possível".

Fonte familiar indicou à Lusa que Alejandro Baldé deverá viajar para a aldeia de onde o pai é originário no leste da Guiné-Bissau.

