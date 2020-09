López junta-se a outras atrizes e cantoras norte-americanas de origem latina, como Eva Longoria, Jessica Alba, Zoe Saldaña e Salma Hayek, no apoio à campanha #VoteLikeAMadre, que encoraja as mães latinas a registarem-se e a votarem, pelo futuro dos filhos e face às alterações climáticas, nas presidenciais em que Donald Trump é candidato à reeleição frente ao candidato democrata Joe Biden.

"Os que me conhecem sabem que os meus filhos são o meu mundo e que, como todas as mães, quero o melhor para eles. Quando votarmos em novembro, devemos fazê-lo em líderes com planos audazes para combater as alterações climáticas", afirma Jennifer López num vídeo.

"Pode ser que não gostes de política, mas, sabem que mais? Se não agirmos agora, os nossos filhos não vão gostar de ter de ficar em casa o verão inteiro porque está calor para sair ou não há ar puro para respirar", acrescenta no vídeo, integrado na campanha da organização Latino Victory Project.

Jennifer López manifestou o seu apoio ao candidato do Partido Democrata, Joe Biden, e participou na convenção do partido.

Do lado republicano, Donald Trump define-se como "não crente" nas alterações climáticas.

A campanha desafia as mulheres latinas a fazerem um vídeo ou uma foto em que prometam aos filhos votar a 3 de novembro num candidato que apoie medidas contra as alterações climáticas "para salvar o planeta e as gerações futuras".

