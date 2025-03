A pequena ilha de Iwo Jima, no meio do Oceano Pacífico, a cerca de 1.250 quilómetros de Tóquio, foi palco de cinco semanas de combates ferozes entre as forças japonesas e norte-americanas na fase final da Segunda Guerra Mundial.

Após confrontos em túneis, quase todos os 21.000 soldados japoneses foram mortos, enquanto os americanos sofreram cerca de 6.800 mortos e 19.000 feridos. Uma imagem dos fuzileiros navais a hastear a bandeira americana na ilha tornou-se uma das fotografias mais famosas do conflito.

A busca dos restos mortais das vítimas continua nesta ilha vulcânica isolada, interdita aos civis e conhecida no Japão como Iwo-To.

"Gostaria de prestar homenagem àqueles que lutaram pelo nosso país em Iwo Jima e renovar o nosso compromisso com a paz", declarou Ishiba, numa cerimónia comemorativa conjunta nipo-americana na ilha, que, segundo Tóquio, se destinava a 'confirmar a reconciliação pós-guerra'.

"Quero também reiterar a nossa determinação (...) em elevar a aliança americano-japonesa, que traz paz e prosperidade, a novos patamares", insistiu.

Shigeru Ishiba e o ministro da Defesa japonês, general Nakatani, deverão encontrar-se com Pete Hegseth em Tóquio este domingo.

As discussões centrar-se-ão no "reconhecimento mútuo das questões regionais, (...) medidas para reforçar a capacidade de reação e a dissuasão", afirmou Nakatani.

O arquipélago continua dependente dos Estados Unidos para a sua segurança: 54.000 soldados norte-americanos estão estacionados no Japão, principalmente em Okinawa, a leste de Taiwan - uma ilha sobre a qual Pequim reivindica soberania.

Abandonando uma posição pacifista estrita, Tóquio tem vindo nos últimos anos a dotar-se de capacidades de "contra-ataque" e a duplicar as suas despesas militares para 2% do PIB. Espera-se que Washington venha a pedir-lhe que faça mais.

"Temos um acordo interessante com o Japão: temos de os proteger, mas eles não têm de nos proteger", exclamou o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em março.

Pete Hegseth iniciou o seu périplo asiático com uma visita a Manila, onde afirmou na sexta-feira que os Estados Unidos e as Filipinas devem "manter-se unidos" face às "ameaças colocadas pelos chineses comunistas".

O ex-jornalista de 44 anos está sob pressão depois de uma espetacular falha de segurança, em que um jornalista foi por engano adicionado a um ciclo no sistema de mensagens Signal, onde altos funcionários dos EUA discutiam os ataques no Iémen.

O Wall Street Journal noticiou também que Hegseth levou a sua mulher a duas reuniões com militares estrangeiros, onde foram discutidas informações sensíveis.

