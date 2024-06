"O objetivo deste acordo com o município é basicamente reforçar a capacidade em termos de equipamentos para a gestão de resíduos sólidos em Pemba como parte do projeto do PNUD de recuperação e estabilização de Cabo Delgado", disse à comunicação social Samuel Akera, chefe do escritório do PNUD em Pemba, após a assinatura do acordo de financiamento com o edil da autarquia.

O montante vai ser disponibilizado no período de um ano, a partir deste mês e até junho de 2025, devendo ser usado para a aquisição de equipamentos de recolha e gestão de lixo, construção de estrada de acesso ao aterro sanitário e de células de disposição de resíduos, indica-se num documento consultado hoje pela Lusa.

O responsável do PNUD fez menção a muitos problemas de gestão de resíduos sólidos em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, devido ao aumento da população face à chegada de deslocados que fogem a ataques armados protagonizados por grupos insurgentes desde 2017 na província.

Segundo Satar Abdulgani, autarca de Pemba, o dinheiro vai servir para a aquisição de retroescavadoras, porta-contentores, niveladoras, basculantes, camiões, motocicletas e outros equipamentos para a melhoria do saneamento do meio naquela cidade.

"Podem ter certeza de que daqui a cinco anos não estaremos em (...) situações de má gestão de resíduos sólidos e de vias de acesso nos nossos bairros da cidade de Pemba", disse Satar Abdulgani, presidente do Conselho Municipal da Cidade de Pemba.

A assinatura da carta de acordo entre o PNUD e o município de Pemba decorre no âmbito do projeto "Estabilização e Recuperação Imediata na Província de Cabo Delgado", referiu aquela organização das Nações Unidas.

LN // VM

Lusa/Fim