Promovido pela Câmara de Crato, no distrito de Portalegre, o festival vai decorrer no centro da vila, em paralelo com a 38.ª Feira de Artesanato e Gastronomia do Concelho do Crato.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara do Crato considera conseguida a edição deste ano do festival, com uma "programação ampla", sublinhando que estão agendados dois dias mais dedicados à juventude e outros dois dedicados a outras faixas etárias.

"Esperamos sempre que haja uma mistura nestes dias todos, em que as pessoas mais jovens possam ir àqueles concertos com bandas com mais experiência e que as pessoas, também com mais experiência, com mais anos de idade, possam também ver os projetos novos que estão a surgir", disse.

No primeiro dia, 28 de agosto, vão passar pelo festival Pikika, Ivandro e Slow J; no segundo dia, 29 de agosto, atuam Van Zee, Orochi e Richie Campbell.

No terceiro dia do festival, 30 de agosto, sobem ao palco Akoustic Junkies, Jorge Palma, com Sérgio Godinho como convidado, e a noite termina com um concerto com os James.

No dia 31 de agosto, último dia do festival, estão anunciados Bateu Matou, com o convidado Rão Kyao, Capitão Fausto e Ornatos Violeta.

Diariamente e após os concertos estão anunciados 'after hours' com os dj Ana Isabel Arroja, Matcho, I Love Baile Funk + Dj Wilson Honrado e Danni Gato + Dj Fernando Alvim.

A 38.ª Feira de Artesanato e Gastronomia do Concelho do Crato, com entrada gratuita, vai contar, além da presença de dezenas de expositores, com um palco onde vão passar, principalmente, projetos musicais de cariz popular daquela região alentejana.

O festival disponibiliza ainda uma zona de acampamento a cerca de 400 metros do recinto.

De acordo com a organização, as entradas no Festival do Crato são pagas, encontrando-se já à venda os bilhetes diários e os passes para os quatro dias do evento musical.

