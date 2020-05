Jair Bolsonaro chama "judas" a Sérgio Moro e garante que "ninguém dará o golpe"

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, chamou hoje "judas" a Sérgio Moro horas antes do ex-ministro prestar declarações às autoridades no âmbito da investigação ao mandatário por "ingerência política" na Polícia Federal, afirmando ainda que "ninguém dará o golpe".