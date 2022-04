IURD Angola pede às autoridades que respeitem decisões judiciais e acabem com perseguições

A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) apelou hoje às autoridades angolanas para que respeitem as decisões judiciais e acabem com as "perseguições", sublinhando que não cabe ao Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos (INAR) fazer a entrega dos templos.