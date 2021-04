"Estamos a trabalhar com a organização da Expo-Dubai, o ministro está muito aberto ao nosso projeto e estamos a preparar um bom trabalho para os seis meses de estadia em Dubai. A Itália vai financiar o projeto", disse a cônsul honorária de São Tomé e Príncipe em Itália, Sílvia Grosso.

A diplomata italiana deslocou-se à capital são-tomense, onde foi recebida pelo ministro do turismo, Aerton do Rosário e anunciou ao governo que o seu país vai assumir estas despesas.

O valor destas despesas não foi revelado, mas uma fonte da comissão que está a organizar os preparativos da participação do país neste evento estimou os custos em "pouco mais de 200 mil euros".

Sílvia Grosso disse que "o turismo tem que estar presente neste grande evento económico mundial que vai receber mais de 25 milhões de visitantes de todo o mundo".

São seis meses de estadia que incluem viagens para cerca de 20 representantes do país, expositores e outros materiais, incluindo produtos para culinária, e o financiamento italiano abrangerá a maioria das atividades que o país prevê realizar a longo deste período.

"Teremos a componente exposição com géneros locais e produtos transformados, teremos também a comunicação nacional e internacional do país, através de produção de 'sites' sobre aquilo que é São Tomé durante a Expo", explicou, por seu lado, o diretor do Desenvolvimento Turístico, Dylson Carvalho.

O dia dedicado a São Tomé e Príncipe na Expo será a 17 de janeiro de 2022 e, de acordo com esse responsável, "esse dia será marcado por algumas atividades que retratam as identidades nacionais", que incluem a gastronomia e músicas tradicionais.

De todos os eventos que o arquipélago prevê realizar durante a Expo Dubai, destacam-se também várias conferências já agendadas com objetivo de "atrair investidores presentes no evento".

MYB // JH

Lusa/fim