Em comunicado, a representação diplomática indicou que o envio das vacinas, que decorrerá através do mecanismo Covax, que visa a aquisição e distribuição de vacinas contra a covid-19 para países mais pobres, deverá acontecer nas próximas semanas.

"Nos últimos meses, o Estado de Israel fortaleceu as suas relações com os países do continente africano, incluindo o regresso à condição de observador na organização da União Africana (UA). Esta significativa doação de vacinas, que chegará a cerca de um quarto dos países do continente, contribuirá para fortalecer os laços entre Israel e esses países", lê-se no comunicado.

Sobre a Covax, um mecanismo global de distribuição de vacinas centrado em Genebra, para a aquisição e distribuição equitativa de vacinas conta a covid-19, Israel considera-o "produto de uma extraordinária cooperação global".

"Para muitos países em desenvolvimento, esse mecanismo é a única forma de obter vacinas", prossegue o comunicado.

"O Estado de Israel junta-se ao esforço internacional para imunizar as populações que não têm acesso às vacinas. Fico muito feliz com o facto de Israel poder contribuir e ser um parceiro na erradicação da pandemia em todo o mundo", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Yair Lapid, citado .

E acrescentou: "Enquanto as vacinas contra o coronavírus não forem distribuídas em todo o mundo para derrotar a pandemia, novas variantes irão surgir em áreas onde as taxas de vacinação são baixas".

Até esta quarta-feira, a covid-19 tinha provocado pelo menos 5.320.431 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.698 pessoas e foram contabilizados 1.205.993 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 77 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

