O soldado, de 22 anos, era natural da cidade israelita de Modin, perto de Jerusalém, e liderava uma equipa da unidade Egoz do exército, disseram os militares de Israel, citados pela agência espanhola EFE.

O militar foi morto durante um confronto com elementos do grupo xiita libanês Hezbollah numa aldeia no sul do Líbano, segundo a imprensa israelita.

Esta é a primeira baixa militar israelita em solo libanês desde a guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah, segundo a EFE.

O exército libanês anunciou hoje pela primeira vez uma incursão israelita, pouco depois de o Hezbollah ter afirmado que estava em confronto com soldados israelitas que se tinham infiltrado na cidade de Maron al-Ras, perto da fronteira.

"A Resistência Islâmica está envolvida em confrontos com soldados inimigos israelitas que se infiltraram na cidade de Maron al-Ras a partir do leste e infligiram-lhe várias perdas", declarou o grupo armado num comunicado.

A ofensiva terrestre de Israel ocorre após dez dias de pesados bombardeamentos aéreos no sul e leste do Líbano e nos subúrbios do sul de Beirute, os principais redutos do Hezbollah no Líbano.

Os bombardeamentos mataram dirigentes do Hezbollah, incluindo o chefe máximo da organização apoiada pelo Irão, Hassan Nasrallah.

