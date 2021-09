"Não importa a percentagem. O que importa é que crescemos muito, aumentámos a nossa votação e conseguimos o melhor resultado de sempre em Oeiras", afirmou Isaltino Morais, num discurso no núcleo central Taguspark, antes de conhecidos os resultados oficiais.

A vitória foi confirmada pelos dados do Ministério da Administração Interna, segundo os quais o movimento independente Isaltino Inovar Oeiras (IN-OV) venceu as eleições autárquicas em Oeiras, com 50,86% dos votos, correspondentes a oito mandatos, mais dois do que os que já detinha.

Apurados os resultados nas cinco freguesias do concelho, o IN-OV venceu em todas.

O segundo partido mais votado foi o PS, com 10,52% e um mandato (que já detinha), e o terceiro foi o PSD/MPT, com 7,91% e um mandato (que já detinha).

Em quarto lugar ficou o BE-Livre-Volt, com 7,27% dos votos, obtendo, pela primeira vez, um mandato para a autarquia de Oeiras.

De fora ficam o movimento IOMAF, inicialmente criado por Isaltino Morais mas que em 2017 foi encabeçado por Paulo Vistas, que detinha dois mandatos e agora não concorreu a estas eleições, bem como a CDU, que detinha um mandato e se ficou pelos 5,24%.

Para Isaltino Morais, esta foi "uma grande vitória" que também significa "uma maior responsabilidade".

"São tantos os oeirenses que confiam em nós que não podemos deixar de sentir o peso da responsabilidade. Depois de tantos anos a liderar este município, os eleitores demonstraram que não querem perder este modo de vida, querem que continuemos a inovar", acrescentou o recandidato independente à Câmara Municipal de Oeiras.

E prosseguiu: "Queremos que este concelho seja o melhor do país e um dos melhores da Europa. Os próximos quatro anos vão ser de ainda mais trabalho, mas não se preocupem que, quem corre por gosto, não cansa."

Resultados provisórios para o concelho de Oeiras

Freguesias apuradas: 5 Freguesias por apurar: 0 Mandatos atribuídos: 11 Mandatos por atribuir: 0 Lista %Votos Mand. Pres. Maiorias Abs. IN-OV 50,86% 8 1 1 PS 10,52% 1 0 0 PPD/PSD.MPT 7,91% 1 0 0 BE-L-VP 7,27% 1 0 0 PCP-PEV 5,24% 0 0 0 IL 4,05% 0 0 0 CH 3,71% 0 0 0 PAN 2,95% 0 0 0 CDS-PP 1,73% 0 0 0 A/PDR 0,55% 0 0 0 Outros dados das eleições Autárquicas 2021: Inscritos: 147343 % Votos brancos: 3,36% % Votos nulos: 1,86% % Votantes: 51,74% % Abstenção: 48,26%

Fontes:

LUSA

SGMAI - AE - Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral

SBR/SMM/PAC // MCL

Lusa/Fim