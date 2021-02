Estas declarações na televisão são as primeiras do Ayatollah Ali Khamenei desde a tomada de posse do Presidente Joe Biden, que disse querer aderir de novo ao acordo.

O ex-Presidente norte-americano Donald Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos do acordo em 2018.

"Se quiserem que o Irão volte aos seus compromissos, os Estados Unidos devem levantar todas as sanções na prática, então faremos uma verificação e veremos se as sanções foram levantadas corretamente, então voltaremos aos nossos compromissos", disse Khamenei.

O Irão ameaçou expulsar os inspetores nucleares no final deste mês, começou a enriquecer urânio mais próximo dos níveis de armamento e intensificou os exercícios militares, incluindo o lançamento de mísseis de cruzeiro como parte de um exercício naval no Golfo de Omã no mês passado.

As tensões entre o Irão e os EUA aumentaram à medida que Teerão procura pressionar rapidamente a nova administração Biden para aliviar as sanções sem precedentes impostas pelo antigo Presidente Donald Trump, que se retirou unilateralmente do acordo nuclear em 2018 como parte daquilo a que chamou a máxima pressão contra o Irão.

