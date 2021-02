As declarações de Mahmoud Alavi marcam uma rara ocasião em que um responsável do governo indica que o Irão pode mudar o rumo do seu programa nuclear. Teerão insiste há muito que o programa tem apenas fins pacíficos.

Uma 'fatwa' (ordem religiosa) de 1990, do líder supremo, o 'ayatollah' Ali Khamenei, afirma que as armas nucleares são proibidas.

"O nosso programa nuclear é pacífico e a 'fatwa' do líder supremo proibiu as armas nucleares, mas se empurram o Irão nessa direção, então não seria culpa do Irão, mas daqueles que o pressionaram", afirmou Alavi.

"Se um gato está encurralado pode mostrar um tipo de comportamento que um gato livre não teria", disse, embora adiantando que o Irão não tem planos neste momento para avançar em direção a uma arma nuclear.

Khamenei pediu no domingo aos Estados Unidos para levantarem todas as sanções se quiserem que o Irão cumpra os compromissos do acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais. No entanto, o presidente Joe Biden disse que Washington não dará o primeiro passo.

Um ano depois de o presidente Donald Trump ter retirado os Estados Unidos do acordo nuclear e ter restabelecido duras sanções à República Islâmica, Teerão começou gradualmente a deixar de cumprir os seus compromissos no pacto, relativos por exemplo às reservas de urânio permitidas e ao seu nível de enriquecimento.

O Irão insiste que todas as violações do acordo são facilmente reversíveis.

