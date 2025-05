O porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baghaei, mostrou-se aberto à possibilidade de Teerão e Washington chegarem a um pacto, em declarações à cadeia de televisão norte-americana CNN, nas quais defendeu que "se há realmente vontade, há caminhos".

A posição de Teerão parece coincidir com as declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, que no domingo tinha dito que em breve poderá haver "algumas boas notícias na frente iraniana", na sequência de "progressos reais" recentes.

"Não há apenas uma maneira, há muitas maneiras", disse Baghaei, sem acrescentar detalhes, depois de questionado sobre como as autoridades dos dois países poderiam adotar compromissos com vista a um potencial acordo nuclear.

"Se a intenção [de Washington] é garantir que o programa nuclear iraniano não seja transformado em arma, penso que isso é algo que podemos fazer", acrescentou, antes de reiterar que o enriquecimento de urânio continua a não ser negociável.

Baghaei defendeu a necessidade de Teerão se proteger do direito a desenvolver energia nuclear, afirmando que "privar os iranianos do seu direito à energia nuclear pacífica (...) seria muito problemático, ao ponto de (...) pôr realmente em causa todo o processo".

As observações surgem depois de a Casa Branca ter descrito as últimas conversações com o Irão sobre a questão como "muito boas" e ter manifestado confiança de que, em breve, poderão surgir "algumas boas notícias na frente iraniana", na sequência dos últimos "progressos reais".

O Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, afirmou na sexta-feira que as últimas conversações indiretas na embaixada de Omã em Roma foram "uma das rondas de negociações mais profissionais" das cinco realizadas até agora.

Os contactos entre o Irão e os Estados Unidos são os primeiros do género desde a retirada de Washington, em 2018, do acordo nuclear histórico assinado três anos antes, uma medida tomada durante o primeiro mandato de Trump, que agora se propôs relançar as conversações para tentar forjar um novo pacto com Teerão.

