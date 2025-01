As manobras, concebidas para simular as condições reais do campo de batalha, oferecem uma oportunidade de testar diversos sistemas avançados de defesa aérea de produção nacional, segundo informou a agência IRNA.

Nestes exercícios denominados "Eqtedar 1403" serão utilizados sistema de mísseis, radares, unidade de vigilância e guerra eletrónica, bem como caças e drones, para realizar missões ofensivas e defensivas e combater uma série de ameaças, incluindo bombardeamentos aéreos, ataques com mísseis e táticas de guerra eletrónica.

Nos últimos dias o Irão realizou diversos exercícios militares em vários pontos do país, após o portal norte-americano Axios ter referido que a Casa Branca equacionou a possibilidade de lançar um ataque contra as instalações nucleares iranianas, caso o país se aproxime do desenvolvimento de bombas atómicas.

As autoridades israelitas também lançaram ameaças semelhantes contra instalações nucleares iranianas nos últimos tempos.

Na terça-feira, o exército e a Guarda Revolucionária realizaram exercícios visando o fortalecimento das defesas aéreas na fábrica nuclear de Natanz, no centro do país, perante as possibilidades de um ataque.

Os exercícios da madrugada de hoje decorreram no norte e oeste do país.

