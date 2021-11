As ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) já estavam sob aviso amarelo devido às previsões de precipitação forte, podendo ser acompanhada de trovoada, mas numa nova atualização emitida ao final desta manhã o IPMA coloca sob aviso laranja aquelas cinco ilhas entre as 13:10 locais (14:10 em Lisboa) de hoje e as 06:00 de terça-feira.

Já as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) vão estar sob aviso amarelo até às 18:00 de hoje, tendo em conta a previsão de chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoada.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que há risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

APE // MLS

Lusa/Fim