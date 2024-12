De acordo com dados do relatório com o balanço de pagamentos, do Banco de Moçambique, este crescimento, face aos 1.244 milhões de dólares (1.181 milhões de euros) nos primeiros seis meses de 2023, é explicado "pelo incremento em 35,6% do IDE dos Grandes Projetos".

"De onde se destaca o aumento em 26,0% do influxo de capitais da indústria extrativa, com um peso de 83,9 % do total do IDE realizado no período em análise", detalha o documento.

Mais de 28% do IDE aplicado em Moçambique de janeiro a junho foi proveniente da África do Sul, seguindo-se os Países Baixos, com um peso de 27,5%, e as Maurícias, com 26,4%.

A indústria extrativa manteve a "posição de maior recetor de fluxos de investimentos", com um total de 1.544 milhões de dólares (1.465 milhões de euros) nos primeiros seis meses do ano, sendo 72% deste total de IDE "absorvidos pelo setor de petróleo e gás, que em termos anuais, cresceu em 34,0%", para 823,4 milhões de dólares (781,7 milhões de euros).

O subsetor de extração de carvão mineral registou um incremento anual de 5,1 %, totalizando 373,2 milhões de dólares (354,3 milhões de euros) em IDE até junho, enquanto a indústria transformadora, que registou somou 115,5 milhões de dólares (109,6 milhões de euros), representou 6,3% do total de investimento estrangeiro em Moçambique.

O IDE em Moçambique já tinha crescido 2% em 2023, face ao anterior, para pouco mais de 2.509 milhões de dólares (2.383 milhões de euros), segundo dados do banco central noticiados anteriormente pela Lusa.

Este desempenho compara com os 2.458 milhões de dólares (2.334 milhões de euros) em 2022, mas fica ainda longe do pico registado em 2021, com investimentos na área da produção de gás natural, que fizeram o IDE em Moçambique disparar nesse ano para quase 5.102 milhões de dólares (4.845 milhões de euros).

Em 2023, a categoria de Grandes Projetos -- essencialmente mineiros de gás natural - garantiu 2.087 milhões de dólares (1.982 milhões de euros) em IDE, na forma de capital.

Ainda assim, o desempenho do IDE em 2023 ficou acima da projeção do Governo, que era de 1.425 milhões dólares (1.353 milhões de euros).

O Governo moçambicano estima que o IDE no país deverá duplicar em 2024, impulsionado pelos negócios de exploração do gás natural.

Nos documentos de suporte ao Plano Económico e Social do Orçamento do Estado (PESOE) para 2024, o Governo aponta para um crescimento do IDE para 4.778 milhões de dólares (4.538 milhões de euros).

O Governo moçambicano prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresça 5,5% em 2024, para 1,536 biliões de meticais (mais de 22.830 milhões de euros).

