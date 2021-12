Segundo a agência France Presse, as equipas de resgate localizaram a carrinha no rio Bidasoa, na região de Navarra, no sábado, um dia após o desaparecimento do homem de 61 anos, que não apareceu ao trabalho numa fábrica, afirmou um porta-voz da polícia local.

Mas as fortes correntes e a pouca visibilidade impossibilitaram os serviços de emergência de resgatar o corpo da carrinha, até esta manhã, acrescentou a fonte.

Uma mulher de 49 anos morreu dentro do seu carro, após um deslizamento de terra causado pelo mau tempo que afeta a região há 15 dias.

O País Basco e a Catalunha também enfrentam há vários dias fortes chuvas e inundações de rios, bem como queda de neve.

Durante a visita de hoje às áreas afetadas, a presidente da região de Navarra, Maria Chivite, disse que a região deveria estar mais bem preparada contra as inundações.

"Navarra continuará a conviver com as inundações e devemos estar preparados para que, quando ocorram, tenham o menor impacto possível", afirmou Maria Chivite em declarações à imprensa.

As inundações também provocaram danos significativos nas regiões vizinhas do sudoeste de França, onde as operações de limpeza continuaram hoje em Landes e nos Pirenéus Atlânticos.

As áreas urbanas construídas com infraestruturas de drenagem deficientes são particularmente vulneráveis às fortes chuvas, dizem os cientistas.

A agência nacional de meteorologia espanhola prevê tempo ensolarado e mais quente no norte da Espanha para os próximos dias.

EYC // CSJ

Lusa/Fim