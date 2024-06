O mau tempo, que se prolonga desde o fim de semana, concentra-se atualmente nas províncias do Cabo Oriental (sudeste) e de KwaZulu-Natal (KZN, leste), ambas com costa no Oceano Índico.

"Temos um total de onze mortes no Cabo Oriental, incluindo nove em Gqeberha, e duas em East London", as duas principais cidades da região, disse à AFP Pheello Oliphant, porta-voz do departamento local de gestão de desastres.

Na província de KwaZulu Natal (KZN), "pelo menos onze pessoas morreram", informou o governo provincial num comunicado.

De acordo com o instituto meteorológico nacional, foram observados "pelo menos dois tornados" na região, acompanhados de violentas trovoadas e granizo.

As equipas de socorro continuam no terreno em ambas as províncias. Vários milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas, incluindo famílias que vivem em barracas improvisadas.

As casas foram arrasadas pelo mau tempo, as estradas ficaram submersas e as árvores foram arrancadas, segundo os jornalistas da AFP no terreno. A eletricidade foi cortada em alguns locais.

As autoridades locais e organizações não-governamentais lançaram apelos a donativos em géneros, como alimentos, cobertores, e vestuário.

Em 2022, a cidade portuária de Durban, capital do KZN, foi atingida pelas piores inundações da história do país. Chuvas torrenciais provocaram deslizamentos de terra impressionantes, matando mais de 400 pessoas e causando milhões de euros de prejuízos.

Os serviços de meteorologia emitiram avisos para hoje, com previsão de chuvas fortes para o sudeste do país, mas também para a Cidade do Cabo e arredores.

Segundo os especialistas, o país está a ser atingido por chuvas fortes e uma vaga de frio, um sistema de baixa pressão conhecido como "cut-off low", que pode provocar chuvas fortes, granizo, ventos fortes e queda de neve.

