Intervenção cirúrgica ao PR são-tomense realizada com sucesso

São Tomé e Príncipe, 03 nov 2020 (Lusa) -A intervenção cirúrgica ao presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, realizada no Hospital Militar, em Lisboa, decorreu "com sucesso", devendo o chefe de Estado regressar ao seu país no próximo dia 13, indica fonte da presidência.