Numa apresentação de uma atualização ao plano de vacinação, Francisco Ramos lamentou o "desvio de critérios" que terá levado à administração de vacinas a pessoas não incluídas nos grupos prioritários para esta primeira fase, mas desvalorizou a ausência de uma entidade a supervisionar o processo desde o seu arranque.

"Este é um plano que é uma gigantesca operação e começou há um mês, não começou há um ano. Suponho que são casos esporádicos, mas são perturbadores, por isso, começa este processo de auditoria", resumiu

Questionado sobre a possibilidade de definição de sanções para eventuais incumprimentos, Francisco Ramos defendeu que "não compete à taskforce" abordar essa situação.

Em relação ao alargamento da capacidade de administrar vacinas contra a covid-19 a outras entidades, como farmácias ou profissionais do setor privado, o coordenador da 'taskforce' sublinhou que a disponibilidade de vacinas é um problema mais premente nesta primeira fase do que a quantidade de pontos de vacinação existentes.

"O nosso principal obstáculo é a escassez de vacinas e até isso ser ultrapassado é prematuro estar a falar do alargamento da rede de centros de vacinação", observou, tendo Francisco Ramos clarificado que Portugal tem já contratualizado um total de 29 milhões de vacinas para o combate à pandemia.

Quanto a reações adversas à vacina, foram notificados 1.332 casos, com Francisco Ramos a considerar que "não houve até hoje nenhuma notificação de reações que não estivesse prevista" na vacina e que o valor de 0,65 reações adversas por 100 vacinados "está em linha com os dados provisórios que são conhecidos do resto da Europa".

Em Portugal, morreram 11.305 pessoas dos 668.951 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

