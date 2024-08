O indicador, divulgado pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país asiático, ficou também 0,3 pontos percentuais acima da marca atingida em junho, quando subiu 0,2%.

O estatístico do GNE, Dong Lijuan, disse que o aumento dos preços se deve à recuperação da procura e ao impacto das altas temperaturas e da chuva em algumas partes do país. Este último fator fez subir os preços dos vegetais e dos ovos, que representaram 40% do aumento total do IPC.

A inflação subjacente, uma medida que exclui os preços dos alimentos e da energia devido à sua volatilidade, aumentou 0,4% em julho, numa base anual.

O NBS também divulgou hoje o índice de preços no produtor, que mede os preços industriais e que registou, pelo segundo mês consecutivo, uma descida homóloga de 0,8%.

Este indicador está também ligeiramente acima das expectativas dos especialistas, que apontavam para um agravamento da descida em 0,9%.

Após 22 meses consecutivos de descidas, o NBS continuou a apontar para uma conjuntura marcada por "procura insuficiente" e pela tendência de queda dos preços de algumas matérias-primas a nível internacional.

