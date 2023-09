De acordo com a estimativa do serviço de estatística da União Europeia, no que se refere às principais componentes da inflação na zona euro, os produtos alimentares, álcool e tabaco deverão registar a taxa anual mais elevada em setembro (8,8%, contra 9,7% em agosto), seguindo-se a componente dos serviços (4,7%, face aos 5,5% em agosto), dos produtos industriais excluindo a energia (4,2%, contra 4,7% em agosto) e da energia (-4,7%, face aos -3,3% em agosto).

Em setembro de 2022, a taxa de inflação homóloga da zona euro fixou-se nos 9,9%.

