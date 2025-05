Num encontro entre duas equipas do meio da tabela, Benny, aos 21 minutos, e Gustavo Silva, aos 47, adiantaram a equipa da casa no marcador, vantagem que os visitantes anularam com tentos de Bacher (76) e Alejandro Marqués (80).

O Moreirense, que somou o quinto jogo sem vencer, segue na 11.ª posição da tabela, com 37 pontos, enquanto o Estoril Praia, que é nono, com 43.

