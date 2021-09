Segundo a projeção à boca das urnas da Universidade Católica para a RTP, Inês de Medeiros (PS) mantém a presidência daquela autarquia, com 40% a 45% dos votos (cinco a sete mandatos).

A projeção feita pelo ICS/ISCTE/GfK para a SIC dá entre 38,3% e 42,3% dos votos para a candidata socialista e, segundo a da Intercampus para a CMTV, Inês de Medeiros conseguiu reunir entre 36% a 40,4% dos votos.

Maria das Dores Meira (CDU) é segunda nas três projeções, não conseguindo recuperar a autarquia perdida para o PS em 2017, conseguindo 30% a 34% dos votos segundo a RTP, 28,3% a 32,3% segundo a SIC e 29,1% a 33,5% dos votos segundo a CMTV.

Segue-se Nuno Matos (PSD) com entre 8% e 12,8% dos votos e Joana Mortágua (BE) com entre 5% e 8,9% dos votos.

