Mais de um milhão de casos foram detetados na Índia em menos de duas semanas. As autoridades dizem que os testes diários no país excedem agora um milhão.

Nas últimas 24 horas, a Índia registou 83.341 infeções, acumulando 4.113.811 milhões desde o início da pandemia e aproximando-se do Brasil (o segundo país do mundo com mais casos), com 4.123.000 contágios, segundo os dados oficiais.

Também nas últimas 24 horas o país registou mais 1.065 mortes, elevando o total de óbitos para 70.626.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 875.703 mortos e infetou mais de 26,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

