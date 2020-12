"Os membros da comunidade indiana preocupam-se com Moçambique e estão a contribuir com o valor no âmbito dos seus esforços de prestação de ajuda aos deslocados internos em Cabo Delgado", disse Rajeev Kumar, alto-comissário da Índia, citado hoje pela Televisão de Moçambique.

O montante foi doado pela comunidade indiana residente em Moçambique e pelo alto-comissário da Índia.

A campanha, denominada "Provedor de Justiça, Juntos por Cabo Delgado", tem a duração de um mês, tendo começado em 02 de dezembro e que deverá terminar em 02 de janeiro de 2021.

A violência armada em Cabo Delgado, onde se desenvolve o maior investimento multinacional privado de África, para a exploração de gás natural, está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes e 560 mil deslocados, sem habitação, nem alimentos, concentrando-se sobretudo na capital provincial, Pemba.

Algumas das incursões passaram a ser reivindicadas pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico desde 2019.

