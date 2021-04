Incidência acumulada numa semana na Alemanha subiu para 120,6 casos por 100.000 habitantes

A incidência acumulada de covid-19 em sete dias na Alemanha subiu para 120,6 casos por 100.000 habitantes, em comparação com os 110,4 de sexta-feira e os 131,4 da semana anterior, registando-se 24.097 novas infeções nas últimas 24 horas, quase 6.000 a mais do que no sábado passado, dia 03.