A fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) precisou que o combate às várias frentes do incêndio em São Teotónio, Odemira, está a correr favoravelmente apesar dos acessos difíceis, estando no terreno 326 operacionais apoiados por 115 veículos e cinco meios aéreos, segundo dados da página da ANEPC na Internet atualizados às 08:45.

No combate ao incêndio de Castelo Branco, que deflagrou na sexta-feira, estão envolvidos 1.139 operacionais, 402 veículos e dois meios aéreos.

No último 'briefing' sobre o incêndio de Castelo Branco, realizado às 20:15 de sábado, o segundo Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Centro, Jody Rato, referiu que o incêndio tinha quatro frentes com bastantes projeções e a estimativa da área ardida estava nos 6.200 hectares.

