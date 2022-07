Segundo o capitão da GNR Rui Costa, a circulação automóvel está interrompida em Ramalhais, no concelho de Pombal, até Ansião, em ambos os sentidos.

Além do IC8, também o IC2 e a A1 estão cortadas.

Este responsável acrescentou que não há previsão para a reabertura ao trânsito da A1, encerrada entre Pombal e Fátima, nos dois sentidos, e do IC2, estrada que foi cortada em Leiria.

O incêndio em Ansião iniciou-se em Pombal na sexta-feira, pelas 14:50, e reacendeu hoje.

Às 17:27 estavam no terreno 220 operacionais, apoiados por 63 veículos e um meio aéreo.

O fogo em Alvaiázere resulta de um incêndio no concelho de Ourém, no distrito de Santarém, que deflagrou na quinta-feira, pelas 16:37.

No terreno estão 349 operacionais, apoiados por 103 veículos e um meio aéreo.

Segundo o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio na freguesia da Caranguejeira, Leiria, que cortou a A1 e o IC2, deflagrou às 12:06 e quatro horas depois estavam no local 229 operacionais apoiados por 63 viaturas e três meios aéreos.

Em Regueira de Pontes, também Leiria, lavra outro incêndio, que começou às 13:53, estando a ser combatido por 89 operacionais com 25 viaturas, segundo a mesma fonte.

Fonte da Câmara de Leiria disse à Lusa que foram retiradas pessoas de casas e de empresas na zona de incidência do incêndio.

Portugal continental entrou às 00:00 de segunda-feira em situação de contingência, que deverá terminar às 23:59 de sexta-feira, mas que poderá ser prolongada caso seja necessário.

A declaração da situação de contingência foi decidida devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país, segundo disse, no sábado, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

