Segundo avançou o vereador da Proteção Civil e Socorro, Rui Cordeiro (PSD), o fogo que deflagrou num prédio residencial da Rua Amadeu de Sousa Cardoso provocou "dois feridos ligeiros", um de 41 anos, que recebeu assistência no local, e outro com 36 anos, transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

O autarca acrescentou que uma pessoa foi transportada à esquadra da PSP no "âmbito da investigação sobre a origem do incêndio".

O sinistro, de acordo com Rui Cordeiro, teve início às 15:35 e foi considerado extinto às 17:20, e no local estiveram 42 operacionais e 17 viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) e de outras corporações da cidade de Lisboa.

O segundo comandante do RSB, Carlos Pereira, revelou que o incêndio "começou no quinto andar e propagou-se para a cobertura", que ficou em "avançado estado de degradação".

No andar "vivem nove pessoas, em oito quartos", que não vão poder "regressar hoje a casa", afirmou.

Em relação aos restantes moradores do prédio, ainda vai ser realizada uma nova avaliação, mas em princípio as suas residências não ficaram muito afetadas, acrescentou Carlos Pereira.

Um funcionário da Junta de Freguesia de Alcântara, Mauro Santos, explicou que os ocupantes do andar são estudantes e só um é que deverá precisar "de realojamento", uma vez que os restantes terão alternativas para pernoitar.

O morador de um prédio ao lado, Rui Hopffer, assistiu aos momentos iniciais do sinistro, quando chegava a casa de moto com o filho, reparando no intenso fumo que saía do último andar do edifício e em "bocados de madeira a cair" no toldo da cafetaria que existe no rés-do-chão.

A testemunha acrescentou que viu "pessoas a sair do prédio" e que uma mulher telefonou para os bombeiros, que lhe pareceu terem "chegado rápido" para combater as chamas.

Uma pessoa "em pânico" foi transportada na viatura da PSP, contou ainda Rui Hopffer.

