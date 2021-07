"Devido aos incêndios no Aude, a linha de muito alta tensão (entre Perpignan e o oeste de Narbonne) sofreu um problema técnico e foi desligada" a meio da tarde, informou a RTE, num comunicado, referindo-se aos incêndios na montanha de Alaric, no sudoeste francês.

De acordo com o comunicado, os fluxos de eletricidade foram então transferidos para as linhas nos Pirenéus ocidentais, criando uma sobrecarga que causou cortes de energia em França, que acabaram por afetar as redes espanhola e portuguesa, desligando a Península Ibérica da rede elétrica europeia, explicou empresa que faz a gestão das redes de alta tensão.

"Assim, foram cortados 2.350 MW de eletricidade em Espanha e cerca de 1.000 MW em Portugal", explica o comunicado, que acrescenta que, a partir do final da tarde, "a maior parte dos lares espanhóis e portugueses foram gradualmente reabastecidos".

Uma avaria na rede elétrica europeia provocou hoje "apagões" parciais em vários países e, em Portugal, houve falhas de mais de 30 minutos na eletricidade de Norte a Sul do país e no serviço de emergência 112.

Um problema no fornecimento de energia afetou vários concelhos portugueses, de Norte a Sul, onde se registou o "apagão", cerca das 16:00.

Os cortes afetaram igualmente o serviço 112, que ficou sem funcionar hoje à tarde, em alguns distritos do país, estando já a operar plenamente, disse a PSP à Lusa.

RJP (CMP/JFO/NS) // MCL

Lusa/Fim