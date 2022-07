"O perímetro do incêndio tem cerca de 80% dominado, havendo 20% que ainda inspiram cuidado ou preocupação", disse ao fim da tarde de hoje o comandante operacional distrital da Proteção Civil de Faro, Richard Marques, em declarações à comunicação social.

De acordo com este responsável, apenas as zonas do Laranjal e do Vale Verde, no concelho de Loulé, ainda necessitam de uma última "intervenção incisiva" e irão merecer "todo o esforço do dispositivo nas próximas horas".

O incêndio deflagrou às 23:30 de terça-feira perto do polo das Gambelas da Universidade do Algarve e do recinto onde decorre, a partir de quinta-feira, a Concentração Internacional de Motos de Faro, tendo chegado a atingir um perímetro de 27 quilómetros, segundo Richard Marques.

O fogo passou depois para o concelho de Loulé, estando, pelas 21:30, a ser combatido por 354 operacionais, apoiados por 128 viaturas.

Durante o dia de hoje, na fase mais crítica do combate ao fogo, foram deslocadas de forma voluntária cerca de 150 pessoas que estavam em locais suscetíveis de serem atingidos pelas chamas.

Apenas 12 pessoas, "mais vulneráveis", receberam assistência e apoio dos serviços municipais de Loulé, tendo sido transferidos para uma zona de concentração e apoio à população em Salir.

